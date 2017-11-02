سفارة المملكة بأمريكا: الإثنين آخر موعد لتلقي طلبات تعويضات إعصار إرما

نايف السالم(صدى):

أكدت سفارة المملكة في واشنطن، اليوم الخميس، أن آخر موعد لاستلام طلبات التعويضات من المواطنين المتضررين من إعصار ” إرما ” ، الإثنين المقبل.

يشار إلى أن الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، سفير خادم الحرمين في الولايات المتحدة، وجه في وقت سابق بآلية الحصول على التعويضات للمواطنين المتضررين من إعصار (إرما)، وطالبت السفارة بتزويدها بكافة الوثائق التي تثبت تحملهم تكاليف الإخلاء، إلى مناطق آمنة حسب الاستمارة المرفقة، وبعثها إلى البريد الإلكتروني ([email protected]) ” ؛ كما أرفقت الوزارة استمارة لتعبئتها.