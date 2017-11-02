إدارة الروضة تحتفي بأبطال لعبتي السباحة والقوى

عبدالملك السلطان، عيسى المعيويد(صدى):

كرمت إدارة نادي الروضة أبطالها في لعبتي ألعاب القوى والسباحة بمناسبة حصولهم على عدد كبير من الميداليات والإنجازات التي ترفع من سمعة النادي في الألعاب المختلفة، وذلك خلال الحفل الذي إقامته ادارة النادي مساء اليوم الخميس بمقر النادي بمدينة الجشة.

حيث بدأ الحفل بكلمة لرئيس النادي الأستاذ إيهاب بن يوسف الدوسري حث فيها اللاعبون على مواصلة تشريف ورفع سمعة النادي، وأثنى على أدائهم المشرف خلال المنافسات وطالبهم بالمزيد من الإنجازات، قائلاً: لدي الثقة بما نملك من إمكانيات.

من جهته أكد المدرب الوطني مازن العبيدي بأن لعبة السباحة سوف تواصل إنجازاتها بتحقيق الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية على أقل تقدير وسوف يكون منافساً قوياً في جميع المنافسات المحلية.

كما أثنى الأستاذ محمد الأمل اداري لعبة ألعاب القوى على جهود إدارة النادي الكبيرة المبذولة نحو ألعاب القوى لتذليل المصاعب خلال مسيرة الفريق الصعبة.

وفي نهاية الحفل تم تكريم اللاعبين الأبطال بمكافأة مالية، كما تم خلال الحفل تكريم الأستاذ خالد بن عتيق المرشد لحصوله على المعلم المثالي على مستوى المنطقة الشرقية، كما تم أيضاً تكريم الأستاذ عبدالله الحجي لأعماله التطوعية في مدينة الجشة، وكرمت الإدارة أيضاً عضو مجلس الإدارة الأستاذ حمد الشهاب لترقيته للمرتبة للعاشرة في مجال عمله ‘ كما أستلم جائزة صاحب التوقع لمباراة الفريق الاول لكرة القدم مع نادي الطرف والتي فاز بها رئيس النادي الأسبق الأستاذ مصطفى البوخديم.