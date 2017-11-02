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هذا التحديث ضار جدا بـ ” واتساب “

هذا التحديث ضار جدا بـ ” واتساب “
متابعات(صدى):

انتشر مؤخرا نسخة مزيفة من تحديث تطبيق الدردشة الأشهر واتساب، وذلك على المتاجر الخاصة بتطبيقات الهواتف الذكية.

وعلى الرغم من كون النسخة التي تحمل اسم “ Whasp. Business Inc. ” إلا أنها تلقت تقييما عاليا على متاجر الهواتف الذكية، مشيرة إلى أن المستخدمين وصفوا إياه بالتطبيق المزيف وسارق البيانات.

واشتكى بعد المستخدمين من عدم القدرة على تسجيل بياناتهم، وهو ما فتح الباب للشكوك حول عدم انتماء تلك النسخة للمؤسسة العالمية واتساب، وهو ما دفع البعض للإبلاغ عن تلك النسخة خلال القنوات التقنية العالمية مثل “ وابيتينفو ” .

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 21973 ] نشر منذ 1 ساعة

حن نحدث وبس
وده مزيف وده مهو مزيف🎭
وش بيسرقون أعضاء القروب
خل يسرقونهم
أصلآ أنا طفشان منهم
لايرسلون ولا شي
مغير أنا الوحيد الي يرسل
ولا صحن كلتش
حتى ليته يرسل زي الناس
يحدد نفس مقاطعي الي ارسلتها ويرسلها
كلمة(مككككككككرر)هذي لو اعدها الي فاالقروب
يمكن تطلع فوق الفين كلمة😡

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