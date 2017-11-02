بالصور.. ميليشيا الحوثي يرتكب مجزرة جديدة ضد أطفال تعز

فهمي محمد(صدى):

قتلت ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية، مساء الخميس، 7 أطفال، وأصيب آخرون، جراء قصف عشوائي استهدف حيا سكنيا غرب مدينة تعز، في جريمة جديدة تضاف لسجلهم الإجرامي.

اطلقت الميليشيات الانقلابية من أماكن تمركزها في شارع الخمسين، قذيفة هاون، على أحد منازل المواطنين في منطقة عنصوة بشارع الثلاثين، حي بئر باشا بمدينة تعز، أسفرت عن مقتل خمسة أطفال وجرح أربعة آخرين كحصيلة أولية، معظم حالتهم خطرة.

وفيما يلي أسماء الأطفال القتلى في حي عنصوة شارع الثلاثين بير باشا غرب مدينة تعز:

1 – عمار احمد محمد ابرهيم

2 – احمد علي مهيوب

3 – عمار خالد مهيوب

4 – عمرو خالد مهيوب

5- محمد علي مهيوب

أما الجرحى فهم:

1 – معمر جميل

2 – محمد سيف

3 – عمرو أحمد محمد أبراهيم