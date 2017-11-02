شاب إماراتي يطلق زوجته بعد احتسائها الكحول أمام أطفالهما
طلق شاب إماراتي زوجته بسبب سوء سلوكها وخيانته له، موضحا أمام المحكمة أنه فاض به الكيل من الصبر عليها من أجل اولادهم.
وأضاف أن السبب المباشر والذي لم يستطع تحمله هو احتساؤها المشروبات الكحولية أمام أطفالهما، مما يعود بالسلب على تربية الأطفال، لافتا إلى أنها تعتبر ذلك حرية شخصية.
وتعهد ” حمد ” بعد تطليقه زوجته، بتقديم كافة حقوقها وحقوق أطفاله، وذلك رغبة منه في أن يظل أطفاله بعيدين عن الخلافات بينه وبين أمهم.
ضيف[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههههه لو تركتها يالبقره تطلقها وتترك الاطفال معها هذى الخطأ بعينه والأطفال هم الضحايا بسبب عناد الزوجين لو خيلت من اول ليله لما وقع المحذور بس شكل الرجال لعاب
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1501 ] نشر منذ 1 ساعة
هزلت
شايب بس ماني عايب[ عدد التعليقات: 2670 ] نشر منذ 1 ساعة
لاحول ولاقوة إلا بالله . حسبي الله علاها .●︿●😫
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15213 ] نشر منذ 34 دقيقة
وش كنا سوينا 😆
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21161 ] نشر منذ 18 دقيقة
الله المستعان
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6136 ] نشر منذ 17 دقيقة
ههههههههه. ليـــه مـا شـاركتــها حــتى لــو إبكـــاس🍻😁👄😁🍺 يالحبـــــيب .ههههههههه.