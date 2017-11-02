شاب إماراتي يطلق زوجته بعد احتسائها الكحول أمام أطفالهما

أبوظبي(صدى):

طلق شاب إماراتي زوجته بسبب سوء سلوكها وخيانته له، موضحا أمام المحكمة أنه فاض به الكيل من الصبر عليها من أجل اولادهم.

وأضاف أن السبب المباشر والذي لم يستطع تحمله هو احتساؤها المشروبات الكحولية أمام أطفالهما، مما يعود بالسلب على تربية الأطفال، لافتا إلى أنها تعتبر ذلك حرية شخصية.

وتعهد ” حمد ” بعد تطليقه زوجته، بتقديم كافة حقوقها وحقوق أطفاله، وذلك رغبة منه في أن يظل أطفاله بعيدين عن الخلافات بينه وبين أمهم.