مدرب الشباب يمنح اللاعبين راحة 5 أيام

ماجد محمد(صدى):

منح الأوروغوياني دانييل كارينيو، مدرب فريق الكرة الأول بنادي الشباب، لاعبي فريقه راحة من التدريبات لمدة 5 أيام، تزامنا مع فترة توقف الدوري المنتظرة.

ويرغب المدرب كارينيو منح لاعبيه فرصة لالتقاط أنفاسهم وتخفيف الضغط العصبي الملقى عليهم، قبل أن يعود الفريق لتدريباته مجدداً بعد انتهاء فترة الراحة، تحضيراً لاستئناف منافسات بطولة دوري المحترفين السعودي منتصف الشهر الجاري.

وتجدر الإشارة إلى أن فريق الشباب كان قد تعادل أمس مع الهلال بهدف لمثله، ليرفع الليوث بهذا التعادل رصيدهم في بطولة الدوري إلى 9 نقاط، استقروا بها في المركز الـ11 بجدول ترتيب البطولة.