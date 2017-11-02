التعليم: صرف مخصصات الموظفين عبر ” فارس “

حمود العنزي(صدى):

أكد مبارك العصيمي، المتحدث الرسمي لوزارة التعليم،أن المخصصات المالية لأي موظف من موظفي الوزارة، لا يمكن صرفها كرواتب شهرية أو غيرها إلا عن طريق نظام الموارد المالية ” فارس ” .

واشار العصيمي، إلى أن وزارة التعليم تمتلك نظام إلكتروني ” تواصل ” تتيح من خلاله الاستفسار عن كل ما يواجه المواطن والمواطنة من قضايا ترتبط بعمل وزارة التعليم.