التعليم: صرف مخصصات الموظفين عبر ” فارس “
أكد مبارك العصيمي، المتحدث الرسمي لوزارة التعليم،أن المخصصات المالية لأي موظف من موظفي الوزارة، لا يمكن صرفها كرواتب شهرية أو غيرها إلا عن طريق نظام الموارد المالية ” فارس ” .
واشار العصيمي، إلى أن وزارة التعليم تمتلك نظام إلكتروني ” تواصل ” تتيح من خلاله الاستفسار عن كل ما يواجه المواطن والمواطنة من قضايا ترتبط بعمل وزارة التعليم.
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 96 ] نشر منذ 15 دقيقة
مبارك العصيمي ماهو بهو ابو لحيه خفيفة الي سوا حساب المواطن ونحاش حق رؤية ٢٠٣٠
الله المستعان الحين وش يبي ثاني ووشنهي تواصل مابقى شى شلحوه من المواطن الله المستعان