التعليم توقف التشكيلات الإدارية لبرنامج فطن

حمود العنزي(صدى):

أنهت وزارة التعليم، تكليفات المشرفين والمنسقين في إدارات التعليم، بعد إيقاف التشكيبلات الإدارية لبرنامج فطن.

كما أنهى قرار الوزارة التشكيلات الفرعية في كل مكتب تعليم وفي كل مدرسة، وإنهاء تكليف فريق سفراء ” فطن ” الإعلامي والتدريبي للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات والمتطوعين من أولياء الأمور.

وكان وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، قد وجه -في وقت سابقٍ- مدير عام برنامج ” فطن ” بحل الهيكل التنظيمي للبرنامج، وإيقاف الخطة التنفيذية، والخطة التشغيلية للبرنامج.