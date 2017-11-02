  • الخميس 2

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. رئيس اتحاد القدم: استبعاد السهلاوي من قائمة المنتخب قرار فني

رئيس اتحاد القدم: استبعاد السهلاوي من قائمة المنتخب قرار فني

رئيس اتحاد القدم: استبعاد السهلاوي من قائمة المنتخب قرار فني
طلال الغامدي(صدى):

أوضح رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عادل عزت، أن استبعاد محمد السهلاوي من قائمة المنتخب جاء بقرار فني، ولا يوجد أيّ تدخل في الاختيار، مشيرا إلى أن باب الأخضر مفتوح للجميع.

وقالت مصادر صحفية، إن مدرب المنتخب، أخبر المهاجم السهلاوي أنه سيتعمد عليه في المباريات القادمة لكنه ينوي منح الفرصة للعديد من المهاجمين في معسكر البرتغال، من اجل الاستقرار على اسماء يستطيع الاعتماد عليها برفقة السهلاوي.

 


الوسوم:, , ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 2 ساعتين

لاعب كبير للأسف المستوى منخفض

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *