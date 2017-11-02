رئيس اتحاد القدم: استبعاد السهلاوي من قائمة المنتخب قرار فني

طلال الغامدي(صدى):

أوضح رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عادل عزت، أن استبعاد محمد السهلاوي من قائمة المنتخب جاء بقرار فني، ولا يوجد أيّ تدخل في الاختيار، مشيرا إلى أن باب الأخضر مفتوح للجميع.

وقالت مصادر صحفية، إن مدرب المنتخب، أخبر المهاجم السهلاوي أنه سيتعمد عليه في المباريات القادمة لكنه ينوي منح الفرصة للعديد من المهاجمين في معسكر البرتغال، من اجل الاستقرار على اسماء يستطيع الاعتماد عليها برفقة السهلاوي.