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ضبط شبكة دعارة ونادي قمار داخل مطعم بالكويت

ضبط شبكة دعارة ونادي قمار داخل مطعم بالكويت
خالد الظفيري(صدى):

داهمت الأجهزة الأمنية في الكويت، أمس الأربعاء، أحد المطاعم في الجليب، وتم ضبط 26 مقامرًا وقوادًا، و3 وافدات في ملابس فاضحة يقدمن المتعة الحرام، كما تمت مصادرة ألعاب قمار ومبالغ مالية بحوزة المقامرين.

وقررت السلطات إغلاق المطعم لقيامه بتقديم بائعات الهوى مقابل 10 دنانير، لخدمة لعب القمار مقابل 5 دنانير للدخول إلى الصالة.

وتبين أثناء المداهمة، أن السرداب في المطعم تم تقسيمه إلى 6 غرف لاستقبال راغبي المتعة الحرام، وصالة للقمار كبيرة الحجم وبها أدوات لعب القمار.

 

 


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 37117 ] نشر منذ 3 ساعات

لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

[ عدد التعليقات: 6136 ] نشر منذ 55 دقيقة

ههههههههه. أمـا ألثـالثــه على أليســار مَعتِقِـــد عِندهـا مُتعَـه تِقَدِمها لا حـرام ولاحـلال .😁😄😂😁.

[ عدد التعليقات: 15213 ] نشر منذ 38 دقيقة

وع 😣
الحمد لله الذي عافانا

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