ضبط شبكة دعارة ونادي قمار داخل مطعم بالكويت

خالد الظفيري(صدى):

داهمت الأجهزة الأمنية في الكويت، أمس الأربعاء، أحد المطاعم في الجليب، وتم ضبط 26 مقامرًا وقوادًا، و3 وافدات في ملابس فاضحة يقدمن المتعة الحرام، كما تمت مصادرة ألعاب قمار ومبالغ مالية بحوزة المقامرين.

وقررت السلطات إغلاق المطعم لقيامه بتقديم بائعات الهوى مقابل 10 دنانير، لخدمة لعب القمار مقابل 5 دنانير للدخول إلى الصالة.

وتبين أثناء المداهمة، أن السرداب في المطعم تم تقسيمه إلى 6 غرف لاستقبال راغبي المتعة الحرام، وصالة للقمار كبيرة الحجم وبها أدوات لعب القمار.