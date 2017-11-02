ضبط شبكة دعارة ونادي قمار داخل مطعم بالكويت
داهمت الأجهزة الأمنية في الكويت، أمس الأربعاء، أحد المطاعم في الجليب، وتم ضبط 26 مقامرًا وقوادًا، و3 وافدات في ملابس فاضحة يقدمن المتعة الحرام، كما تمت مصادرة ألعاب قمار ومبالغ مالية بحوزة المقامرين.
وقررت السلطات إغلاق المطعم لقيامه بتقديم بائعات الهوى مقابل 10 دنانير، لخدمة لعب القمار مقابل 5 دنانير للدخول إلى الصالة.
وتبين أثناء المداهمة، أن السرداب في المطعم تم تقسيمه إلى 6 غرف لاستقبال راغبي المتعة الحرام، وصالة للقمار كبيرة الحجم وبها أدوات لعب القمار.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37117 ] نشر منذ 3 ساعات
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21973 ] نشر منذ 3 ساعات
مهم يقلون قبل سنة أنهم أحتفلوا بخروج آخر أجنبي من دولتهم🤔
من وين اطلعو هذيلن🤔🤔🤔
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21973 ] نشر منذ 3 ساعات
أها تذكرت
هم يقولون احتفلو بمغادرة أخر اجنبي
وماقالوا آخر اجنبية
سوري🤗🤗🤗🤗
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1501 ] نشر منذ 3 ساعات
عفن وقرف قبحهم الله
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6136 ] نشر منذ 55 دقيقة
ههههههههه. أمـا ألثـالثــه على أليســار مَعتِقِـــد عِندهـا مُتعَـه تِقَدِمها لا حـرام ولاحـلال .😁😄😂😁.
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15213 ] نشر منذ 38 دقيقة
وع 😣
الحمد لله الذي عافانا