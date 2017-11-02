قوات التحالف تقضي على قيادات حوثية بارزة غرب اليمن

فهمي محمد(صدى):

نجحت قوات التحالف العربي بقيادة المملكة، في القضاء على قيادات حوثية بارزة، في حرض وميدي بمحافظة حجة الحدودية شمال غرب اليمن.

واستهدفت قوات التحالف، فجر اليوم (الخميس)، تجمعا لتلك الميليشيات في جبهة ميدي شمال غرب حجة، حيث هلك القياديان الحوثيان البارزان عبدالسلام المداني، وزين العابدين علي مرشد الجلي، المكنّى ” باقر الجلي ” .

وأكدت مصادر اعتراف قيادات حوثية بمصرع الجلي، إلا أنها ما زالت تتكتم حول مقتل المداني، واللذان هلكا مع عشرات من مرافقيهما في ميدي.