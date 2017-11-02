انتحار عامل أسيوي.. والجهات الأمنية بالخرمة تحقق في الحادث
فتحت الجهات الأمنية، في محافظة الخرمة، اليوم الخميس، تحقيقا على العثور على جثة متفحمة لعامل أسيوي بالقرب من محطة وقود.
وأكدت التحقيقات الأولية أن العامل انتحر لأنه يعانى من اضطرابات نفسية، بعد سكبه مادة البنزين على جسده وإضرامه النار فيه حتى الموت.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21973 ] نشر منذ 3 ساعات
قلعته😡
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21161 ] نشر منذ 3 ساعات
الله المستعان
كجمغلو[ عدد التعليقات: 2891 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة الا بالله