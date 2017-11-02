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  3. انتحار عامل أسيوي.. والجهات الأمنية بالخرمة تحقق في الحادث
  • نشر : منذ 3 ساعات
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  • حوادث

انتحار عامل أسيوي.. والجهات الأمنية بالخرمة تحقق في الحادث

انتحار عامل أسيوي.. والجهات الأمنية بالخرمة تحقق في الحادث
نايف السالم(صدى):

فتحت الجهات الأمنية، في محافظة الخرمة، اليوم الخميس، تحقيقا على العثور على جثة متفحمة لعامل أسيوي بالقرب من محطة وقود.

وأكدت التحقيقات الأولية أن العامل انتحر لأنه يعانى من اضطرابات نفسية، بعد سكبه مادة البنزين على جسده وإضرامه النار فيه حتى الموت.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2891 ] نشر منذ 2 ساعتين

لا حول ولا قوة الا بالله

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