موجة غبار تجتاح الرياض ابتداء من الغد
يتوقع خبراء الأرصاد أن تتعرض العاصمة الرياض لموجة غبار، خلال الأيام المقبلة، ابتداء من غدٍ الجمعة.
وتوقع الخبراء أن تكون كميات الغبار خفيفة إلى متوسطة، ما يسبب تدني في مدى الرؤيا الأفقية في الرياض، والمناطق الوسطى وفقاً لطقس العرب.
وبحسب الخرائط الجوية هناك تقابل لكتلة هوائية دافئة مع أخرى باردة، مما يؤدي إلى فروقات حرارية، وتشكل السحب الرعدية الماطرة.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 2891 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم اني اسألك خيرها ، وخير مافيها ، وخير ما ارسلت به ، واعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما ارسلت به
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1501 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يكفينا شرها
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21161 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يستر على عباده