صحة الرياض تقيم ورشة عمل لمناقشة خطتها الميدانية لتوعية المجتمع

سعيد العجل(صدى):

أقامت الصحة بمنطقة الرياض بالقاعة الرئيسيّة بالمديرية ورشة عمل لمناقشة ووضع خطتها الميدانية لتنفيذ فعاليات اليوم العالمي للسكري تحت الشعار العالمي ” المرأة والسكري ” وشعار منطقة الرياض ” صحة عائلتك بين يديك ” .

أتى ذلك بحضور مدير ادارة البرامج الصحية بصحة الرياض د. حشمة بنت ربيع الرويلي والتي رحبت بالجميع مثمنةً حرصهم على المشاركة لنجاح الحملة التوعوية لتحقيق أهداف وتطلعات القيادات الصحية والمجتمع.

وقدمت د. الرويلي احصائيات بالارقام والنسب المئويه عن اعداد المصابين بداء السكري في العالم عامة والمملكه على وجه الخصوص وما يشكله من عبء على الفرد والمجتمع، ثم تطرقت الى أهداف حملة اليوم العالمي لداء السكري والذي يبدأ 14 نوفمبر 2017 حيث تم اتخاذ شعار المراة والسكري شعارا له هذا العام والذي يبين حرص منظمة الصحة العالمية واهتمامها بصحة المرأة في جميع مراحلها.

و انطلاقا من دعم وزارة الصحة والتوجه الواعي لتحسين الخدمات الوقائية والتعزيزية لأفراد المجتمع السعودي واعتبار (تعزيز الصحة ) من أهم الأهداف الإستراتيجية للصحة العامة وتماشيا مع توجهات مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض د ناصر بن فالح الدوسري ومساعده للصحة العامة د حسن كريري بتفعيل كافة برامج تعزيز الصحة اختارت صحة الرياض شعارا مجاورا للمرأة والسكري هو ” صحة عائلتك بين يديك ” والذي سوف يهتم ليس فقط بالمرأة والسكري ولكن ايضا بتعزيز صحة المرأة من كافة النواحي من خلال رفع درجة وعي المرأة السعودية عن داء السكري وعوامل الخطورة المؤدية اليه واهمهاالسمنة والخمول البدني و سيتم خلال الحملة فحص السكري وضغط الدم والوزن والطول ومؤشر كتلة الجسم و سيتم ايضا تنشيط برامج تعزيز صحة المرأة الأخرى كهشاشة العظام وسرطان القولون وسرطان الثدي لمحاولة الاكتشاف المبكر عن تلك الأمراض و تعزيز صحة المرأة من خلال الدورات والندوات العلمية والعملية عن كيفية تحضير الطبق السعودي الصحي و تشجيع النشاط البدني مع اعطاء التطعيمات الوقائية والعناية بالمرأة التي تعاني من داء السكري أو سكري الحمل و اكتشاف الفئات الأكثر عرضة للإصابة .

وتدعوا صحة الرياض كافة الجهات ذات العلاقةالمساهمة في نجاح الخطة الموضوعة والمنبثقة من الخطة الوطنية لمكافحة داء السكري والحد من انتشاره وتضافر كل الجهود نحو تحقيق الهدف المنشود وهو حماية المجتمع السعودي من داء السكري و مضاعفاته كمسئولية مشتركة بين جميع فئات المجتمع.

بعدها قدم الدكتور احمد المقدم مدير برنامج مكافحة داء السكري بمنطقة الرياض شرح تفصيلي للحملة التوعوية الميدانية المزمع تنفيذها باذن الله والتي تستمر فعاليتها لمدة شهر اعتبارا من اليوم العالمي لداء السكري.