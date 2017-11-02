بالصور.. الخطوط الجوية السنغافورية فنادق تحلق في السماء

نورة الشهري(صدى):

أجرت الخطوط الجوية السنغافورية تعديلات على متن الطائرة ” إيرباص إيه 380 ” جعلتها تحلق كالفنادق.

وشكلت الشركة الدرجة الأولى على متن الطائرة من ستة أجنحة بدلًا من 12 في السابق، وزودتها بأسرة تتجه بشكل عمودي نحو النوافذ، مع العديد من خيارات الاسترخاء، وإجمالًا ستتسع الطائرات المعدلة لـ471 شخصًا.

وبجانب الأجنحة الستة، سيكون هناك 78 مقعدًا بدرجة رجال الأعمال، و44 مقعدًا بالدرجة الاقتصادية المميزة، و343 مقعدًا بالدرجة الاقتصادية العادية.

وبينما تصمم شركات الطيران مثل ” دلتا ” و ” يونيتيد ” كبائن ممتازة لمسافريها من رجال الأعمال، بدأت شركات أخرى في توفير أجنحة فاخرة وواسعة تتكون أحيانًا من ثلاث غرف، بهدف إغراء المسافرين الأثرياء.

ومن المقرر أن تبدأ أولى رحلات الفنادق الطائرة للشركة السنغافورية خلال الشهر القادم، وتنطلق من عاصمة البلاد إلى سيدني الأسترالية.