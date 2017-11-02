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بالصور.. الخطوط الجوية السنغافورية فنادق تحلق في السماء

بالصور.. الخطوط الجوية السنغافورية فنادق تحلق في السماء
نورة الشهري(صدى):

أجرت الخطوط الجوية السنغافورية تعديلات على متن الطائرة ” إيرباص إيه 380 ” جعلتها تحلق كالفنادق.

وشكلت الشركة الدرجة الأولى على متن الطائرة من ستة أجنحة بدلًا من 12 في السابق، وزودتها بأسرة تتجه بشكل عمودي نحو النوافذ، مع العديد من خيارات الاسترخاء، وإجمالًا ستتسع الطائرات المعدلة لـ471 شخصًا.

وبجانب الأجنحة الستة، سيكون هناك 78 مقعدًا بدرجة رجال الأعمال، و44 مقعدًا بالدرجة الاقتصادية المميزة، و343 مقعدًا بالدرجة الاقتصادية العادية.

وبينما تصمم شركات الطيران مثل ” دلتا ” و ” يونيتيد ” كبائن ممتازة لمسافريها من رجال الأعمال، بدأت شركات أخرى في توفير أجنحة فاخرة وواسعة تتكون أحيانًا من ثلاث غرف، بهدف إغراء المسافرين الأثرياء.

ومن المقرر أن تبدأ أولى رحلات الفنادق الطائرة للشركة السنغافورية خلال الشهر القادم، وتنطلق من عاصمة البلاد إلى سيدني الأسترالية.

 


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 37117 ] نشر منذ 3 ساعات

انا تنازلت عن الجناح اللي حجزته لأي واحد من الأخوة او الأخوات هنا من المعلقين ,,

[ عدد التعليقات: 1501 ] نشر منذ 3 ساعات

ممتاز بس المهم في الموضوع تصل
الرحلة بسلام

[ عدد التعليقات: 6136 ] نشر منذ 47 دقيقة

جميله و راقيه . الله يعطينا ونسافـر عــــلاهـا .🤔😍✈️😊.ههههههههه.

[ عدد التعليقات: 21161 ] نشر منذ 16 دقيقة

هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه ايش السالفه. دوله تحول طائرتها بصطات وجلسات
ودوله تحولها غرف نوم

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