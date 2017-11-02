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بالصور.. أطرف وأغرب مواقف ركاب الطائرات

بالصور.. أطرف وأغرب مواقف ركاب الطائرات
نورة الشهري(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صور طريفة، وغريبة يقوم بها الركاب في رحلاتهم على متن مختلف خطوط الطيران.

وظهر في أحدى الصور، 80 طائرا على متن إحدى الطائرات كانت بصحبة راكب خليجي، تعد من أطرف وأغرب هذه الصور، وهناك صورة الراكب الذي أثار الشغب على متن الطائرة، فاضطر الطاقم والركاب إلى ربطه إلى المقعد، والطفل الجالس على رأس أبيه.

 

 


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 37117 ] نشر منذ 3 ساعات

برضه من الغرايب والطرايف من سوالف ركاب الطائرات ، اذكر طُرفتين :

.. الأولى حديجان ومريبض يبون يشيلون غنمهم في الطياره ويروحون لباروت ( عاصمة لبنان ) ,,

,, اما الطرفة الثانيه الغريبه ، فليست ببعيده ، هناك إثنان يريدان ان يربطا ددسنهما على جناح الطياره ، وإذا وصلا مطار جيبوتي ، ينزلانها ,, ويتكلا على الله في براري جيبوتي ,,

ملاحظه : لا اريد ان اذكر اسميهما ، بس اول حرف من اسم احدهما ، راعي الددسن والثاني يبقى لغز ,,

,, والدنيا تهاويل ,,

[ عدد التعليقات: 1501 ] نشر منذ 3 ساعات

اعجبني ابو كراعين بين المقاعد
😅😅😅😅😅

[ عدد التعليقات: 21161 ] نشر منذ 27 دقيقة

هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه لغز صعب. يا عميد صدى بس باخمن اذا ماهو انت. فهو. انت

[ عدد التعليقات: 21161 ] نشر منذ 24 دقيقة

هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هذي ماعادت طياره. وشذا. الحلات

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