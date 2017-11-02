بالصور.. أطرف وأغرب مواقف ركاب الطائرات
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صور طريفة، وغريبة يقوم بها الركاب في رحلاتهم على متن مختلف خطوط الطيران.
وظهر في أحدى الصور، 80 طائرا على متن إحدى الطائرات كانت بصحبة راكب خليجي، تعد من أطرف وأغرب هذه الصور، وهناك صورة الراكب الذي أثار الشغب على متن الطائرة، فاضطر الطاقم والركاب إلى ربطه إلى المقعد، والطفل الجالس على رأس أبيه.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37117 ] نشر منذ 3 ساعات
برضه من الغرايب والطرايف من سوالف ركاب الطائرات ، اذكر طُرفتين :
.. الأولى حديجان ومريبض يبون يشيلون غنمهم في الطياره ويروحون لباروت ( عاصمة لبنان ) ,,
,, اما الطرفة الثانيه الغريبه ، فليست ببعيده ، هناك إثنان يريدان ان يربطا ددسنهما على جناح الطياره ، وإذا وصلا مطار جيبوتي ، ينزلانها ,, ويتكلا على الله في براري جيبوتي ,,
ملاحظه : لا اريد ان اذكر اسميهما ، بس اول حرف من اسم احدهما ، راعي الددسن والثاني يبقى لغز ,,
,, والدنيا تهاويل ,,
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1501 ] نشر منذ 3 ساعات
اعجبني ابو كراعين بين المقاعد
😅😅😅😅😅
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15213 ] نشر منذ 42 دقيقة
😅
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21161 ] نشر منذ 27 دقيقة
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لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21161 ] نشر منذ 24 دقيقة
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هذي ماعادت طياره. وشذا. الحلات