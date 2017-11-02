بالصور.. أطرف وأغرب مواقف ركاب الطائرات

نورة الشهري(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صور طريفة، وغريبة يقوم بها الركاب في رحلاتهم على متن مختلف خطوط الطيران.

وظهر في أحدى الصور، 80 طائرا على متن إحدى الطائرات كانت بصحبة راكب خليجي، تعد من أطرف وأغرب هذه الصور، وهناك صورة الراكب الذي أثار الشغب على متن الطائرة، فاضطر الطاقم والركاب إلى ربطه إلى المقعد، والطفل الجالس على رأس أبيه.