” الأمم المتحدة ” : ” داعش ” ارتكب جرائم إنسانية في الموصل
أصدرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، تقريرا بجرائم تنظيم داعش الإرهابي، في الموصل، على مدار 9 أشهر حتى تم تحرير
المدينة.
وأكدت المنظمة الحقوقية الدولية، إن تنظيم داعش الإرهابي أعدم 741 مدنياً خلال المعارك في مدينة الموصل العراقية، متهمةً التنظيم الإرهابي بارتكاب ” جرائم دولية ” .
الواقع[ عدد التعليقات: 5437 ] نشر منذ 3 ساعات
اذا تمكنوا قتلوا وأهلكوا الحرث والنسل كم من راس قطع ورقبة ذبحة ظلما وعدونا من قبل هذا الجمعات المتشددة المنتشرة في كل البلدان العربية
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1501 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم مزقهم واقتلهم واحشرهم في جهنم
كجمغلو[ عدد التعليقات: 2891 ] نشر منذ 2 ساعتين
خوارج ضالين
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21973 ] نشر منذ 2 ساعتين
الأمم المتحدة صايرة زي
المعلقين فاالمباريات
جوووووووول وتسلل وركنية
وضربة مرمى وهز شباك
يذكروني بطالب ملقوف
كان معنا ف الفصل
كل شوي
ياأستاذ شف فلان👈😳
ياأستاذ شف علان👈😂
يداوم بس علشان يراقبنا ويفتن علينا😡
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21161 ] نشر منذ 1 ساعة
يا طثر اصدراتكم وياقل فعلكم
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21161 ] نشر منذ 1 ساعة
يا كثر اصدراتكم ويا قل فعلكم