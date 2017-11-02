  • الخميس 2

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. ” الأمم المتحدة ” : ” داعش ” ارتكب جرائم إنسانية في الموصل

” الأمم المتحدة ” : ” داعش ” ارتكب جرائم إنسانية في الموصل

” الأمم المتحدة ” : ” داعش ” ارتكب جرائم إنسانية في الموصل
نيويورك(صدى):

أصدرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، تقريرا بجرائم تنظيم داعش الإرهابي، في الموصل، على مدار 9 أشهر حتى تم تحرير
المدينة.

وأكدت المنظمة الحقوقية الدولية، إن تنظيم داعش الإرهابي أعدم 741 مدنياً خلال المعارك في مدينة الموصل العراقية، متهمةً التنظيم الإرهابي بارتكاب ” جرائم دولية ” .


الوسوم:, , ,

6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 5437 ] نشر منذ 3 ساعات

اذا تمكنوا قتلوا وأهلكوا الحرث والنسل كم من راس قطع ورقبة ذبحة ظلما وعدونا من قبل هذا الجمعات المتشددة المنتشرة في كل البلدان العربية

[ عدد التعليقات: 1501 ] نشر منذ 2 ساعتين

اللهم مزقهم واقتلهم واحشرهم في جهنم

[ عدد التعليقات: 2891 ] نشر منذ 2 ساعتين

خوارج ضالين

[ عدد التعليقات: 21973 ] نشر منذ 2 ساعتين

الأمم المتحدة صايرة زي
المعلقين فاالمباريات
جوووووووول وتسلل وركنية
وضربة مرمى وهز شباك
يذكروني بطالب ملقوف
كان معنا ف الفصل
كل شوي
ياأستاذ شف فلان👈😳
ياأستاذ شف علان👈😂
يداوم بس علشان يراقبنا ويفتن علينا😡

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *