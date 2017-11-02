” الأمم المتحدة ” : ” داعش ” ارتكب جرائم إنسانية في الموصل

نيويورك(صدى):

أصدرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، تقريرا بجرائم تنظيم داعش الإرهابي، في الموصل، على مدار 9 أشهر حتى تم تحرير

المدينة.

وأكدت المنظمة الحقوقية الدولية، إن تنظيم داعش الإرهابي أعدم 741 مدنياً خلال المعارك في مدينة الموصل العراقية، متهمةً التنظيم الإرهابي بارتكاب ” جرائم دولية ” .