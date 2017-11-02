بالصور.. مدرسة الليث بن سعد المتوسطة تكرم المتفوقين

عبد الرحمن العمري(صدى):

كرمت إدارة مدرسة الليث بن سعد المتوسطة، طلابها المتفوقين للعام الدراسي المنصرم 1438-1439، في سابقة سنوية اعتادت عليها، كدافع للطلاب الملتحقين في كل عام بهذا المقر التعليمي.

بدأ الحفل بكلمة للقائد المدرسي الأستاذ محمد بن علي القحطاني الذي أشاد بالجهود التي بذلها الطلاب وحسن استثمار أوقاتهم حتى تحقق لهم التفوق الذي ينشدوه، كما أشاد بأولياء الأمور الذين حرصوا على تفوق أبنائهم.

وكانت إدارة المدرسة قدمت دعوة لأولياء أمور الطلاب لحضور حفل تكريم أبنائهم وأخذ الصور التذكارية معهم.