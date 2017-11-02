وزير الطاقة يكلف ” العتيبي ” رئيساً للهيئة الملكية

نايف السالم(صدى):

قرر المهندس خالد الفالح، وزير الطاقة، اليوم الخميس، تكليف الدكتور مصلح بن حامد العتيبي رئيسا للهيئة الملكية، خلفا للأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود، الذي قضى أكثر من 15 عاما من الإنجازات في الهيئة، أو كرئيس لمجلس إدارة شركة سابك.

جدير بالذكر ان العتيبي سبق له العمل في منصب الرئيس التنفيذي لعدة سنوات، كما تم تكليفه القيام بمهام ومسؤوليات مدير عام الهيئة الملكية بالجبيل اعتباراً من غرة ذي القعدة 1430هـ.