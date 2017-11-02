أوبر وليفت يحظران امرأة من تطبيقهما أساءت للمسلمين

نيويورك(صدى):

حظرت شركتا أوبر وليفت امرأة من استخدام تطبيقهما، بعد تغريدة نشرتها امرأة تعمل صحفية، تحمل عنصرية ضد المسلمين، مبدية انزعاجها من وجود سائقين مسلمين داخل أوبر وليفت.

وقالت لورا لومر، صحفية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر: ” لقد تأخرت عن حضور مؤتمر إدارة شرطة نيويورك الصحفي لأنني لم أستطع العثور على سائق سيارة أجرة غير مسلم سواء في أوبر أو ليفت، لأكثر من 30 دقيقة! هذا هو الجنون! ” .

وأضافت: ” إنه من الضروري إنشاء تطبيق غير إسلامي لأوبر أو ليفت، لأنني لا أريد أن أدعم سائقا مهاجرا مسلما آخر ” ، لافتة إلى سائق أوبر الذي قتل ثمانية أشخاص وأصاب آخرين في هجوم إرهابي في منهاتن، يوم الثلاثاء 31 أكتوبر.