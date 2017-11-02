السجن 3 سنوات لسعودي و7 آخرين بتهمة خطف ” هندي “

دبي(صدى):

قررت محكمة دبي سجن رجل أعمال سعودى، وسبعة أشخاص من جنسيات مختلفة لمدة 3 سنوات وترحيلهم جميعا بعد إتمام العقوبة، لقيامهم باختطاف هندي وسرقة مليون درهم وجوال في صفقة ذهب مزيفة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى إطاحة الجهات الأمنية بعصابة مكونة من ثمانية أشخاص ” سعودي وسودانيَّيْن وثلاثة أوغنديين وسوري وكونغولي وزائيري ” ، بعد الإبلاغ عنهم من قبل رجل أعمال هندي كانوا اجتمعوا معه لعقد صفقة ذهب قيمتها مليون درهم، وقامت العصابة باختطافه وسرقة الحقيبة وجهازه الجوال، ثم تركوه في منطقة نائية.