السجن 3 سنوات لسعودي و7 آخرين بتهمة خطف ” هندي “
قررت محكمة دبي سجن رجل أعمال سعودى، وسبعة أشخاص من جنسيات مختلفة لمدة 3 سنوات وترحيلهم جميعا بعد إتمام العقوبة، لقيامهم باختطاف هندي وسرقة مليون درهم وجوال في صفقة ذهب مزيفة.
تعود تفاصيل الواقعة إلى إطاحة الجهات الأمنية بعصابة مكونة من ثمانية أشخاص ” سعودي وسودانيَّيْن وثلاثة أوغنديين وسوري وكونغولي وزائيري ” ، بعد الإبلاغ عنهم من قبل رجل أعمال هندي كانوا اجتمعوا معه لعقد صفقة ذهب قيمتها مليون درهم، وقامت العصابة باختطافه وسرقة الحقيبة وجهازه الجوال، ثم تركوه في منطقة نائية.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21973 ] نشر منذ 4 ساعات
الله المستعان
بعض الناس مهمه حلال حرام
لهو حاسب حساب لا لجنه ولا نار
ثلاث سنوات قليلة والله قليلة.ياقضاة
احكموا باالعدل
انتوا كذا تشجعونهم اكثر
وش الي سنة واسنتين وثلاث
هذي محكوميات ولا اجازات
خافوا الله.