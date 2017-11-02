مفاوضات مع عبد الله بن مساعد للاسثمار في ناد بلجيكي

طلال الغامدي(صدى):

تجري إدارة نادي بيرشوت ـ ويلريجك، البلجيكي، مفاوضات مع الأمير عبدالله بن مساعد، من أجل الاستثمار في النادي.

وقالت صحيفة ” gva ” : إن إدارة النادي تتفاوض مع مستثمرين بلجيكيين، وضمت إليهم الأمير السعودي، مبينة أن التفاوض سيكون على هيئة استثمار بصورة مناسبة للطرفين وليست امتلاك النادي.

ولفتت الصحيفة البلجيكية إلى أن الأمير عبدالله بن مساعد معروف تمامًا في الوسط الرياضي السعودي، حيث كان رئيسًا عامًا لهيئة الرياضة ورئيسًا لنادي الهلال، وهو أحد أعضاء العائلة المالكة في المملكة، ويملك نسبة 50% من نادي شيفيلد يونايتيد الإنجليزي.