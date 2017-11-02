مصر: علماء آثار يكتشفون تجويفا ضخما بحجم طائرة داخل هرم خوفو

القاهرة(صدى):

اكتشف علماء الآثار، وجود تجويف ضخم ” بحجم طائرة ” في هرم خوفو بمصر، بحسب دراسة نشرتها مجلة ” نيتشر ” ، اليوم الخميس.

وقال مهدى الطيوبى، أحد مديرى مشروع ” سكان بيراميدز ” ، الذى يقف وراء الاكتشاف: إن التجويف كبير جدا حيث إنه بحجم طائرة تتسع لـ200 مقعد في قلب الهرم.

ومنذ نهاية العام 2015، تقوم هذه المهمة المؤلفة من علماء مصريين وفرنسيين وكنديين ويابانيين بمسح داخل الهرم مستخدمة تكنولوجيا متطورة لا تحتاج إلى الحفر لاكتشاف فراغات أو بنى داخلية محتملة غير معروفة ولإلقاء ضوء إضافى على طرق البناء التى لا تزال غامضة.

وخوفو هو ثانى فراعنة الأسرة الرابعة ” القرن السادس والعشرون قبل الميلاد ” ، ويحوى الهرم ثلاث غرف معروفة، وقد بُنى على غرار باقى أهرامات مصر كمقبرة للفرعون.