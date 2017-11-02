بالفيديو.. وزير التعليم: 435 ألف طالب يمني وسوري يدرسون بالمملكة

عادل الحربي(صدى):

أكد أحمد بن محمد بن أحمد العيسى، وزير التعليم، اليوم الخميس، أن المملكة تهتم بالطلبة الأجانب المقيمين على أرضها، موضحا أن عددهم أكثر من 900 ألف طالب وطالبة يدرسون في مدارس التعليم العام.

وقال الوزير، خلال كلمته في الدورة التاسعة والثلاثين للمؤتمر العام لليونيسكو، أن من بين الطلاب الأجانب الذين يدرسون في المملكة، 287 ألف طالب يحملون الجنسية اليمنية و148 ألف طالب يحملون الجنسية السورية.