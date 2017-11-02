بالفيديو.. وزير التعليم: 435 ألف طالب يمني وسوري يدرسون بالمملكة
أكد أحمد بن محمد بن أحمد العيسى، وزير التعليم، اليوم الخميس، أن المملكة تهتم بالطلبة الأجانب المقيمين على أرضها، موضحا أن عددهم أكثر من 900 ألف طالب وطالبة يدرسون في مدارس التعليم العام.
وقال الوزير، خلال كلمته في الدورة التاسعة والثلاثين للمؤتمر العام لليونيسكو، أن من بين الطلاب الأجانب الذين يدرسون في المملكة، 287 ألف طالب يحملون الجنسية اليمنية و148 ألف طالب يحملون الجنسية السورية.
فيديو | وزير #التعليم: #المملكة اهتمت بالطلبة الغير السعوديين المقيمين على أرضها. #الإخبارية pic.twitter.com/0epTYoius1
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ٢ نوفمبر، ٢٠١٧
🇸🇦 IS 🇸🇦[ عدد التعليقات: 6136 ] نشر منذ 3 ساعات
دول داخل دولة حسبي الله ونعم الوكيل
ابو راكان[ عدد التعليقات: 151 ] نشر منذ 3 ساعات
وش رأيكم توضفونهم
ابو ريم[ عدد التعليقات: 67 ] نشر منذ 2 ساعتين
وما خفي اعظم
كارثه والله
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21973 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماشاءالله
عدد مو سهل
الله يكتب لكم الأجر فيهم.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21161 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب