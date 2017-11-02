تعليم عسير يكرم المشاركين في ورشة تطوير المناهج

محمد بن طحيطح (صدى):

كرم مدير عام التعليم في منطقة عسير الأستاذ جلوي آل كركمان، المشاركين والمنسقين في الإدارة العامة للتعليم وإدارات التعليم بالمحافظات، نظير تعاونهم في الإعداد والتهيئة لورشة العمل الخاصة بمناقشة الأطر التخصصية لمعايير مناهج التعليم العام، التي نفذتها هيئة تقويم التعليم بفندق قصر أبها يوم الخميس 26 أكتوبر 2017م.

وأوضح منسق هيئة تقويم التعليم بالمنطقة الأستاذ عيسى الهلالي، أن المكرمين من تعليم عسير : محمد سعيد آل طارش،و د.علي بن صالح العمري، و فاطمة الساحلي، وشاطرة القحطاني، و خيرية الدريمي، ويحيى علي الطويل، وعائشة محمد مبارك، وعبدالله سعيد هيضة، وعلي ناصر جابر، وحسن علي رديف. ومن تعليم بيشة : مسفر الغامدي، و خيرية عسيري، ومن تعليم سراة عبيدة : حامد الوهابي، و رانية بخاري. ومن تعليم النماص : علي صالح العمري، وسعيد ناصر الأسمري، و عزيزة زاهر البكري، و نورة ظافر الشهري، ومن تعليم رجال ألمع : علي آل مخاتم، و فلة عسيري، ومن تعليم محايل عسير : غرم الغامدي، و فضة محمد عسيري.