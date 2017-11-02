بالفيديو.. مذيع ” CNBC ” الأمريكية يروي تفاصيل زيارته أرامكو

واشنطن(صدى):

أجرى المذيع الشهير أندرو روس، الذي يعمل في شبكة ” CNBC ” الأمريكية، زيارة تفقدية إلى مقر شركة أرامكو العملاقة، للكشف عن نمط العمل وأسرار النجاح.

واتجهت الطائرة التي تقل روس إلى حقل الشيبة، وهي المنطقة التي تضم مقر أرامكو الرئيسي في الصحراء، وقال إن ما لفت انتباهه تربية الحيوانات، مشيرا على أن ” أرامكو تسعى لإعادة الحياة البرية مجددًا، ومن ثم إعادة التوازن في النظام البيئي حول مقرها ” .

وعبر روس عن اندهاشه بالإمكانيات التقنية العملاقة التي تستخدمها الشركة في عمليات التنقيب والهندسة البترولية وغيرها من الوسائل التكنولوجية.

وحصل المذيع الأميركي على جولة أخرى باستخدام هليكوبتر لرؤية المنشآت الفنية الخاصة بعملية إنتاج النفط في أرامكو في خليج منيفة، حيث رأى مجموعة من الجزر الاصطناعية التي أقامتها أرامكو لتسهيل عملية الإنتاج.