حادث تصادم شمال جدة يخلف 5 إصابات

نايف السالم(صدى):

أصيب 5 أشخاص في حادث مروري بمحافظة جدة، بينهم إصابة خطيرة، وثلاثة اصابات متوسطة واصابة بسيطة عولجت بالموقع.

وأوضح المتحدث الإعلامي للهلال الأحمر بمحافظة جدة، عبدالله أحمد أبو زيد، أن غرفة عمليات الهلال الأحمر بمحافظة جدة تلقت، مساء اليوم ، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بحي الشاطئ شمال الردسي مول.

وأضاف: “ فور تلقي البلاغ من غرفة عمليات الهلال الأحمر 997 هرعت فرقتان إسعافية وفرقة استجابة متقدمة، إلى موقع الحادث بمتابعة القائد الميداني سعود القرني ، حيث تبين وجود حالة خطيرة تم نقلها إلى مستشفى السعودي الالماني، وثلاث حالات إصابات متفاوتة تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونقلهم حالة الى مستشفى سليمان فقيه وحالتين الى مستشفى الملك فهد العام بجدة ” .

وأهاب أبو زيد بجميع قائدي المركبات بتوخي الحذر، والالتزام بأنظمة المرور، والتقيد بالسرعة المحددة، متمنيًا السلامة للجميع.