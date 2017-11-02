محكمة مصرية تؤيد حبس نجل شقيق المعزول محمد مرسى

القاهرة(صدى):

رفضت محكمة مصرية، اليوم الخميس، الطعن المقدم من نجل شقيق الرئيس المعزول محمد مرسي، وأثنين آخرين على حكم إدانتهم بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامهم باقتحام وإتلاف مبنى رئاسة جامعة الزقازيق، وأيدت الحكم عليهم.

كانت محكمة جنايات الزقازيق، قضت في وقت سابق بمعاقبة المتهمين وعلى رأسهم محمد سعيد محمد مرسى العياط نجل شقيق الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسى، بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامهم بالانتماء إلى جماعة أسست على خلاف القانون، لتعطيل أحكام الدستور والإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو 2013، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.