أبرز فعاليات الترفيه في الأسبوع الأول من نوفمبر

عادل الحربي(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للترفيه تقديم العديد من الفعاليات الترفيهية في مخلتف مناطق المملكة، في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر الجاري، يأتي من أبرزها فعالية #نايتروسيرك العالمية التي ستقام في استاد الملك فهد الدولي بالرياض يومي الجمعة والسبت 3 – 4 نوفمبر، حيث ستشهد الفعالية لأول مرة حضور العائلات لحدث أكشن ترفيهي، مشيرة إلى أنه سيبدأ استقبال الحضور في الساعة 7:30 مساء من يوم الجمعة والساعة 5:30 مساء من يوم السبت، حيث اختارت #نايتروسيرك الرياض كثاني محطة لفعالياتها في الشرق الأوسط لعام 2017م، وقد عُرفت بخبرتها الرياضية العالمية التي تضم أكثر من 50 رياضي محترف في رياضات مختلفة، منها الاستعراض بواسطة الدراجات الهوائية والنارية، إضافة إلى الزلاجات الخاصة .

وأوضحت هيئة الترفيه أنه سيقام في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية يوم الجمعة 3 نوفمبر الحفل الختامي لبرنامج ” قمرة ” الخاص بإنشاء المحتوى الإعلامي والترفيهي والتعليمي حيث ستبدأ فعاليات الحفل في تمام الساعة 7 مساءً، وسيتم خلاله توزيع الجوائز على الأفلام الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى بمسابقة البرنامج الذي عرض على قناة MBC في شهر رمضان الماضي، وسيتخلل برنامج الحفل فقرات فنية ترفيهية.

وفي مدينة الجبيل أشارت الهيئة إلى أنه سيقام عرض ” شون ذا شيب ” المسرحي، حيث سيقدم أنشطة كرتونية استعراضية يومياً في الفترة 2 – 4 نوفمبر وذلك في (الجبيل مول) من الساعة 5:30 إلى 9 مساءً.

وتستمر فعاليات ” مَرَّه ” التفاعلية في ملعب جامعة اليمامة بمدينة الرياض وفعالية ” شون ذا شيب تشامبيون شيبس ” المقامة في (سلمى مول) بحائل إلى يوم السبت 4 نوفمبر، حيث تقدم ” مّرَّه ” عدد من الأجنحة الخاصة برواد الأعمال لعرض وبيع منتجاتهم، بالإضافة إلى وجود العديد من الألعاب الحركية ومسابقات الرسم، إلى جانب تواجد عربات الطعام وأجنحة القهوة، في حين تقدم ” شون ذا شيب تشامبيون شيبس ” المجانية أنشطة ترفيهية تفاعلية لشخصية شون ذا شيب الكرتونية، بالإضافة إلى مجموعة من مسابقات الأطفال.

كما أقيمت مطلع هذا الأسبوع فعالية ” إدرينالين ” الترفيهية في الرياض، إلى جانب فعالية ” شون ذا شيب ” في الهفوف.

ودعت الهيئة العامة للترفيه الجميع إلى زيارة موقع روزنامة الترفيه www.roznamah.sa ومتابعة حساب الروزنامة على قنوات التواصل الاجتماعي @Roznamah_sa أو من خلال تحميل تطبيق الروزنامة للأجهزة الذكية من خلال الرابط https://land.ly/mnipN9 للاطلاع على المزيد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية الأسبوعية.