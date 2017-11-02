بالفيديو والصور.. شاهد كيف احتفلت الخطوط السعودية ببعثة الأخضر للكاراتيه

ماجد محمد(صدى):

احتفلت ” الخطوط السعودية ” ببعثة المنتخب للكاراتيه، على متن الطائرة، بعد فوز البطلين نواف المالكي الفائز بذهبية بطولة العالم للكاراتيه، وسند سفياني صاحب برونزية البطولة، وذلك على ارتفاع 38 ألف قدم.

ورحب كابتن الطائرة القادمة من تالعاصمة الإسبانية مدريد، بطاقم البعثة وبالبطلين، مفاجئا ركاب الطائرة.

وأظهر فيديو متداول أحد أفراد طاقم الطائرة وهو يسحب تورتة الاحتفال، ليعلن بعدها كابتن الطائرة عن بدء الاحتفال، وعبر البطلان المالكي وسفياني عن شكرهما وامتنانهما لطاقم طائرة الخطوط السعودية.