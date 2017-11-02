الأخضر يضم محمد خبراني لمعسكر البرتغال ويستبعد السهلاوي

ماجد محمد(صدى):

قرر الأرجنتيني إدغاردو باوزا، المدير الفني للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، ضم محمد خبراني لاعب فريق القادسية لمعسكر الأخضر بالبرتغال، بعد المستوى المميز الذي قدمه برفقة بنو قادس.

واستقر المدرب، على قائمة اللاعبين المشاركين في معسكر البرتغال المقبل، الذي سيقام في مدينة لشبونة من 2 حتى 14 نوفمبر المقبل، قبل أن يعلن اليوم الخميس ضم لاعب القادسية.

وشهدت القائمة المختارة بعض المفاجآت باستبعاد مهاجم النصر محمد السهلاوي، وضم مهاجم الهلال مختار فلاتة، وكذلك عودة وليد عبدالله إلى القائمة من جديد.

وومن المقرر أن يلعب المنتخب الوطنى خلال معسكر لشبونة 3 مباريات ودية، أمام لاتفيا يوم 7 نوفمبر، ثم مباراة البرتغال يوم 10 نوفمبر، وأخيرًا مواجهة بلغاريا يوم 13 نوفمبر.