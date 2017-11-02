” العنقري “ يلتقي رئيس غرفة المحاسبات بروسيا الاتحادية

نايف السالم(صدى):

التقى الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، رئيس ديوان المراقبة العامة، اليوم الخميس، في العاصمة الروسية موسكو رئيس غرفة المحاسبات في روسيا الاتحادية تتيانا غوليكوفا، لتوقيع مذكرة تفاهم بين الجهازين في مجالات المراجعة المشتركة والتدريب وتبادل الخبرات وتعزيز دورهما فيما يتعلق بالمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة الانتوساي التي صدر بشأنها موافقة مجلس الوزراء .

وأشار معالي رئيس الديوان إلى أن زيارته تجري تلبية لدعوة من نظيره الروسي وعلى خلفية الزيارة التاريخية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في مستهل شهر أكتوبر الماضي التي تم التوقيع في إطارها على أكثر من 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين.