  • الخميس 2

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. فيديوهات متنوعة
  3. انفجار محطة كهرباء في الهند يخلف عشرات القتلى والجرحى

انفجار محطة كهرباء في الهند يخلف عشرات القتلى والجرحى




تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 37110 ] نشر منذ 53 دقيقة

سترك ياكريم ,,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *