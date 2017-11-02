الخدمة المدنية تطلق مشروع ” القياس الدوري للارتباط الوظيفي “

حمود العنزي(صدى):

تماشياً مع رؤية المملكة 2030، أطلقت وزارة الخدمة المدنية مشروع القياس الدوري للارتباط الوظيفي لموظفي الخدمة المدنية، بهدف قياس مستوى ارتباط الموظف بجهة عمله من جانب النواحي السلوكية.

وأكدت الوزارة أن المشروع يوفر الفرصة لموظفي القطاع الحكومي للمشاركة في تعبئة الاستبيان من خلال جهات عملهم التي يعملون بها، حيث ستساعد نتائج الاستبيان في عملية التحسين والتطوير لبيئة العمل الحكومي.

وترتبط علاقة مشروع القياس الدوري للارتباط الوظيفي بأهداف برنامج التحول الوطني 2020 الهادف إلى تحسين إنتاجية الموظف الحكومي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين أداء الجهات الحكومية.