الكاتب عبدالعزيز الصويغ يطالب بمحاكمة كفيل بتهمة الاختطاف
طالب الكاتب الصحفي عبدالعزيز حسين الصويغ، في مقالة له بأحدى الصحف اليوم الخميس بعنوان ” أغنى خادمة “ ، بمحاكمة الكفيل الذي احتجز عاملة سيرلانكية لمدة 17 عاما، في منطقة نائية بالمملكة، دون دفع رواتبها، ولا منحها إجازات أو أي حقوق طوال تلك المدة.
وأكد الكاتب أن ما حدث أقرب ” للاختطاف والحجز القسري ” ، رافضا تصوير هذه العاملة البائسة وكأنه قد فُتحت لها أبواب السعد بعد أن تحوَّلت إلى “أغنى خادمة عائدة من السعودية ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21948 ] نشر منذ 1 ساعة
تطالب مين طيب🤔
رح توكل لها وسو صحيفة دعوى
وأقلب الدنيا على كيفك🤗🤗
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21948 ] نشر منذ 1 ساعة
تطالب مين طيب🤔
الهلالي[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 31 دقيقة
هذا الكائن الذي يدعى الكفيل في بلاد المسلمين
لو كان في بلاد الكفرة وفعل ما فعله لحكم عليه بالسجن المؤبد