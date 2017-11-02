بالصور.. الحرس الوطني يكرم الناجحين في اختبارات القرآن

نايف السالم(صدى):

كرمت حلقات القرآن الكريم بالحرس الوطني 20 طالبا نجحوا في اختبارات فروع القرآن بجمعية خيركم بجدة وحصلوا على تقدير ممتاز.

وابتدأ الحفل بتلاوة مباركة لأحد الطلاب المكرمين بعدها أثنى المشرف على حلقات الحرس الوطني الاستاذ عبدالله الشهري على جهود المعلمين واسهامهم بالتعاون مع أسر الطلاب في نجاحه لاختبارات خيركم وحصولهم على تقدير ممتاز متمنيا لهم دوام التوفيق وأن يكونوا دوما متعاهدين لكتاب الله.

وفي كلمته خلال الحفل شكر مدير ادارة الارشاد والتوجيه بالحرس الوطني بالقطاع الغربي العقيد عبدالهادي زهير العمري القائمين على الحلقات بالحرس مشيرا أن الابناء محظوظون بهذا الخير العظيم ، فالحلقات نور وهداية وتبعث الطمأنينة في صدور فلذات الأكباد ، فيما شكر جمعية خيركم وكافة منسوبيها على اقامة هذه الحلقات المباركة.

وفي ختام الحفل كرم مدير ادارة الارشاد والتوجيه بالقطاع الغربي الطلاب المتميزين في الحلقات والبرامج والناجحين في اختبارات القرآن.

هذا ويبلغ عدد الحلقات في الحرس الوطني ٨ حلقات ينتظم فيها أكثر من ٢٥٠ طالبا.