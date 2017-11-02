مدير إعلام الباحة: المركز يقدم خدمات فريدة من نوعها

أحمد الزهراني(صدى):

رفع مدير المركز الإعلامي بمنطقة الباحة محمد بن صالح آل ناجم أسمى آيات الشكر والامتنان لأمير منطقة الباحة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن -حفظه الله – بمناسبة إعادة تشكيل مجلس إدارة المركز الإعلامي وتشكيل لجنة استشارية إعلامية بالمنطقة.

وثمّن آل ناجم باسمه وباسم كافة الإعلاميين بالمنطقة هذا القرار الذي يشكل تعزيزاً لدور المركز الإعلامي بالمنطقة وما يقوم به من جهود وفق ما رسم له من رؤية ورسالة وأهداف وما يحظى الاعلام والإعلاميين بشكل عام والمركز الإعلامي على وجه الخصوص من اهتمام ورعاية من لدن سمو أمير المنطقة ووكيل الامارة نائب المجلس الدكتور حامد بن مالح الشمرى ليصبح اعلام الباحة مواكبا لما تشهده المنطقة من انجازات وتنموية في ظل الانفتاح والتطوير والتنمية المستدامة وبما يتوافق مع رؤية 2030 م و يتواءم مع مكانة المنطقة ووضعها السياحي والتراثي والتاريخي وما حظيت به من إنفاق بسخاء على مشاريع البنية التحتية وما تزخر بها من مقومات سياحية واستثمارية .

موضحاً آل ناجم أن التنوع في تشكيل المجلس جاء تلبية لتطوير الاعلام والمساهمة في الارتقاء بمهنة الإعلام وتنظيم عمل وسائل الإعلام المختلفة وتأهيل الكوادر والكفاءات الوطنية وصقلها لتؤدي رسالتها الإعلامية وفق أحدث التقنيات الحديثة لمواكبة ما يشهده العالم اليوم من تطور متسارع في مجال الاعلام وبما يحقق المصلحة العامة والاستفادة من الطاقات الشبابية في الاعلام الجديد. وأشاد آل ناجم بما يقدمه زملائه الإعلاميين من جهود بمختلف مؤسساتهم الإعلامية مؤكداً أن المركز يعّد نموذج فريداً من نوعه على مستوى المملكة بما يقدمه من مبادرات وتنظيم ملتقيات ودورات تدريبية ولقاءات ومبادرات تسهم في الحراك الإعلامي بالمنطقة وما يحتويه من مقر وإمكانات تقنية وقبل ذلك دعم ومتابعة من مقام الامارة.

مؤكدًا آل ناجم على أهمية تظافر الجهود من أجل تعزيز إبراز المنطقة إعلاميًا دعمًا وتعزيزًا لمسيرة التنمية والخير والبناء والتقدم في ظل العهد الزاهر.

ومؤملاً آل ناجم أن يثمر هذا الدعم والرعاية عن نتائج إيجابية في تأصيل مفهوم إعلامي وطني وتقديم نماذج مواكبة للتحولات ومتناغمة مع التنمية الوطنية والنمو البشري ورفع كفاءات المنتمين للحقل الإعلامي.