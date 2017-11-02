لجنة مشروعات الحرم تناقش الية استكمال أعمال مشروع المطاف

حسين العلي(صدى):

ترأس معالي مدير جامعة أم القرى رئيس اللجنة الإشرافية لمشروعات خادم الحرمين الشريفين للمسجد الحرام الدكتور بكري بن معتوق عساس، الاجتماع الـ 33 لممثلي وزارة الداخلية ولجنة الحج العليا بمشروع رفع الطاقة الاستيعابية للمطاف ،الذي تم خلاله مناقشة ما تم إنجازه من اعمال خلال الاسبوع الاول في مشروع تأهيل منطقة بئر زمزم ، وكذلك استكمال أعمال مشروع رفع الطاقة الاستيعابية بالمطاف ، مع ممثلي وزارة الداخلية، ولجنة الحج العليا، وعدد من الجهات ذات العلاقة، وذلك بقاعة الملك فيصل بالمدينة الجامعية بالعابدية.

وثمَّن معالي مدير جامعة أم القرى رئيس اللجنة الإشرافية لمشروعات خادم الحرمين الشريفين للمسجد الحرام الدكتور بكري بن معتوق عساس الدعم الذي تحظى به اللجنة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله، كما ثمَّن معاليه توجيهات ورعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل لأعمال اللجنة، مشيداً بمتابعة وإشراف معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، مؤكداً أن اللقاء الـ33 يأتي تعزيزاً للاستفادة من دور الجهات الأمنية والتشغيلية وخبراتهم الميدانية، لأعمال مشروع تهيئة بئر زمزم ، مع التأكيد على الحرص توفير متطلبات السلامة من أجل راحة وسلامة زوار وعمار بيت الله الحرام .

وأضاف معاليه بأن ما تقدمه اللجنة الفنية من مشاركة في تطوير أعمال التصميمات، وإشراف على تنفيذ الخرسانة، وتطبيق متطلبات السلامة والصحة المهنية بموقع مشروعات المسجد الحرام يأتي تنفيذاً لتوجيهات الحكومة الرشيدة – أيدها الله – لتوفير أقصى وسائل السلامة لقاصدي المسجد الحرام، مبيناً أن اللجنة استقطبت العديد من الكفاءات الوطنية المؤهلة في الجوانب التي تتعلق بأعمال اللجنة سواءً الفنية أو الهندسية ، لافتاً أنه يشارك في الاشراف على التأكد من توفير متطلبات السلامة بمشروع تهيئة بئر أكثر من 60 مهندساً من الكفاءات الوطنية .

بدوره أوضح رئيس اللجنة الفنية الدكتور فيصل وفا ” ان اللقاء يأتي لمناقشة الأعمال المطلوب استكمالها بمشروع رفع الطاقة الاستيعابية للمطاف لتحقيق خدمة الإعداد التي تستهدفها رؤية المملكة ٢٠٣٠ وبرنامج التحول الوطني 2020 وفق افضل الطرق والأساليب التي تحرص الحكومة الرشيدة – أيدها الله – على تطبيقها ، مشيراً إلى أنه تم مناقشة ما تم إنجازه من اعمال خلال الاسبوع الاول من مشروع تأهيل منطقة بئر زمزم وعبارات الخدمات .