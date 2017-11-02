سامي الجابر: العمل في الاتحاد تشريف لخدمة رياضة بلادي

طلال الغامدي(صدى):

علق مدرب نادي الشباب السابق ” سامي الجابر ” على قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بتعيينه عضوًا في مجلس الإدارة، ضمن قائمة المديرين التنفيذيين.

وكتب مهاجم الهلال والمنتخب السابق من خلال حسابه عبر ” تويتر ” : ” تكليفي بالعمل ضمن منظومة الاتحاد هو تشريف لخدمة رياضة بلادي ورد جزء مما قُدم لنا.. شكرًا معالي الأستاذ تركي آل الشيخ، وشكرًا الأستاذ عادل عزت ” .

وكان الجابر قد تعرض للاقالة من تدريب نادي الشباب بسبب سوء النتائج ليتولى خلفا منه المدرب كارينيو وسبق للجابر أن خاض تجربة تدريب الهلال منذ 4 أعوام.