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سامي الجابر: العمل في الاتحاد تشريف لخدمة رياضة بلادي

سامي الجابر: العمل في الاتحاد تشريف لخدمة رياضة بلادي
طلال الغامدي(صدى):

علق مدرب نادي الشباب السابق ” سامي الجابر ” على قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بتعيينه عضوًا في مجلس الإدارة، ضمن قائمة المديرين التنفيذيين.

وكتب مهاجم الهلال والمنتخب السابق من خلال حسابه عبر ” تويتر ” : ” تكليفي بالعمل ضمن منظومة الاتحاد هو تشريف لخدمة رياضة بلادي ورد جزء مما قُدم لنا.. شكرًا معالي الأستاذ تركي آل الشيخ، وشكرًا الأستاذ عادل عزت ” .

وكان الجابر قد تعرض للاقالة من تدريب نادي الشباب بسبب سوء النتائج ليتولى خلفا منه المدرب كارينيو وسبق للجابر أن خاض تجربة تدريب الهلال منذ 4 أعوام.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 1 ساعة

يستاهل خنيفس

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