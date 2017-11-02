وفاة 4 أشخاص من عائلة واحدة إثر حادث مروري بالشاقة بمحافظة الليث

محمد بن شقيه(صدى):

لقي مواطن ووالدته وشقيقتاه مصرعهم بعد اصطدام مركبته بمؤخرة شاحنة، وذلك شمال الشاقة التابعة لمحافظة الليث.

وذكر المتحدث باسم الهلال الأحمر بالطائف، شادي الثبيتي، أن غرفة عمليات الهلال الأحمر تلقت بلاغا بوجود حادث تصادم وقع بين مركبة تُقل عائلة اصطدمت بشاحنة، ما خلف عدداً من الوفيات.ضاف أنه عند وصول الفرقة إلى موقع الحادث اتضح أن السيارة اصطدمت بشاحنة من الخلف، ونتج عن ذلك وفاة سائق المركبة ووالدته وشقيقتيه، فيما أصيب قائد الشاحنة بإصابة بسيطة نُقل على إثرها إلى المستشفى، كما تم إرسال فرقة النقل غير الإسعافي لنقل الوفيات إلى المستشفى.