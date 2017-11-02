طفلة تتسبب في خلل أمني خطير في مطار جنيف

جينيف(صدى):

تَمَكّنت طفلة صغيرة من اختراق الإجراءات الأمنية في مطار جنيف، والوصول إلى طائرة وركوبها بلا تذكرة دون أن يكشف أمرها. وهو ما عكس خللًا أمنيًا خطير.

حاولت الطفلة التي لم يتجاوز عمرها سبع سنوات، الهرب من والديها، واتجهت إلى محطة جنيف المركزية للقطارات، واستقلت القطار إلى المطار، ومرت من كل البوابات؛ وفقاً لبيان المطار. الذي أورده موقع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.

وذكر البيان أن الطفلة تمكنت من التسلل من عمليات التفتيش الأمنية “نظراً لصِغَر حجمها”، وكانت تقف بجوار أشخاص بالغين وعائلات وتتحرك معهم. وقال المطار: ” إن ما حدث “مؤسف للغاية “.

وقال المتحدث باسم المطار برتراند ستامبلي: إن الفتاة غادرت من المخرج الفرنسي، متوجهة إلى رحلة متجهة إلى فرنسا. وأثناء الفحوص الأمنية الأولية، كان يُعتقد أنها برفقة أفراد بالغين كانت تقف بجوارهم.

وتَمَكّن موظفو المطار من إعادتها عندما اقتربت من بوابة المغادرة؛ ولكنها تَمَكّنت من الوصول إلى الطائرة ” من خلال التسلل إلى ممر يمكن الوصول إليه فقط لطفل من هذا الحجم “.

وتم تسليمها إلى الشرطة، التي تَعَقّبتها إلى المطار عبر أشرطة فيديو أمنية، ونجحت في إعادتها إلى أسرتها مرة أخرى.

وقال ” ستامبلي “: إن ” الحادث كشف عن خلل في إجراءات المطار، ويجري اتخاذ خطوات لضمان عدم حدوث ذلك مرة أخرى ” .