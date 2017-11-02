فضيحة جنسية تهز الجيش الهندي

نيودلهي(صدى):

يجري الجيش الهندى تحقيقات موسعة، مع عقيد شرطة تم ضبطه في وضع مخل مع زوجة ضابط يعمل تحت إمرته داخل منزل الأخير في مدينة باثيندا بإقليم البنجاب.

وأكدت المصادر أن الشرطة العسكرية داهمت منزل الملازم في الثالثة صباحا يوم 26 أكتوبر الماضي، بعد مزاعم بشأن علاقة بين المقدم وزوجة الملازم الذي لم يكن بالمنزل، لتضبطهما متلبسين.

ونقل الاثنان إلى المستشفى لإجراء كشف طبي، فيما أمرت السلطات العسكرية بنقل العقيد إلى إدارة أخرى حتى الانتهاء من التحقيق.

وحسب القانون العسكري الهندي، قد تصل عقوبته إلى السجن لمدة 5 سنوات، فضلا عن الفصل من الخدمة.