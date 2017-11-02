بالصور.. نقل جثمان الشهيد العلياني بطائرة عسكرية لدفنه بالبشائر

محمد بن طحيطح (صدى):

قام اليوم الخميس عدد من الحضور بأداء صلاة الجنازة بجامع البشائر الكبير على جثمان الشهيد الرقيب خلف بن سعيد العلياني، وذلك بعد وصوله على متن مروحية عسكرية إلى مدينة البشائر.

ودفن الشهيد بعد ظهر اليوم، بمركز ودفن شواص بني واس شمال البشائر، وكان في استقباله بساحة الاحتفالات بمدينة البشائر جمع من أهالي البشائر والمراكز المجاورة وأهالي مركز شواص بني واس مسقط رأس الشهيد، يتقدمهم محافظ بلقرن المكلف محمد عبدالله أبو سراج، ورؤساء المراكز ومديرو المديريات الأمنية والخدمية.

يذكر أن الشهيد الرقيب خلف بن سعيد العلياني قد استشهد أثناء تأدية واجبه في الدفاع عن الوطن بالحد الجنوبي، وهو أب لستة من الأبناء، 4 ذكور وابنتان، يقطنون مركز شواص بني واس شمال مدينة البشائر.