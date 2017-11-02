الغفيص يبحث مع السفير الأردني أوجه التعاون بين البلدين وسبل تطويرها

سعيد العجل(صدى):

التقى وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص في مقر الوزارة بمدينة الرياض اليوم (الخميس) سعادة سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى المملكة الأستاذ علي الكايد.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين البلدين، وممكنات تطويرها بما يخدم العلاقات في مجالات العمل والتنمية الاجتماعية، ودعم آليات تطوير البرامج والمبادرات المشتركة.

حضر اللقاء سعادة المشرف العام على وكالة الشؤون الدولية بالوزارة الدكتور عبدالعزيز العمرو، ومدير عام العلاقات الثنائية بالوزارة الأستاذ فيصل العتيبي.