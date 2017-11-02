بالصور.. انطلاق نسختي ستينجر GT وكادينزا من كيا بمعرض SEMA

طلال الغامدي(صدى):

عدلت كيا موديل ستينجر GT الجديد كلياً بصورة خاصة من أجل معرض SEMA حيث قدمت منه نسختين في المعرض بجانب نسخة كادينزا سوداء مطورة كما ستقدم الشركة في المعرض امكانية قيام الزوار بركوب ستينجر GT مع سائقين فورميلا دريفت في حلبة خاصة, وعدلت كيا ستينجر GT بكل التجهيزات الممكنة وقدمت النسخة الأولى منها ستينحر GT Federation.

وهذه السيارة تحتفل بدخول كيا عالم السيارات عالية الأداء بقطع تعديل عالية الأداء يمكن شرائها من تجار محددين وطلاء خارجي برتقالي كريمي مع اسبويلر خلفي ومشتت خلفي وفتحات تهوية معدلة في غطاء المحرك. كما زودت بمداخل هواء K&N ونوابض تعليق Eibach وتقليل ارتفاع ركوب السيارة و4 مخارج عادم بورلا تزيد قوة السيارة 15 حصان عبر محرك 3.3 لتر بشاحنين توربينيين لتكون قوتها الجديدة 380 حصان. كما زودت بعجلات 20 بوصة TSW واطارات فالكون.

أما النسخة الثانية فهي ستينجر GT Wide Body وتحمل باقة خارجية عريضة من قبل West Coast Customs وقل ارتفاع التعليق في السيارة 1.4 بوصة في الأمام و1.2 بوصة في الخلف مع عجلات 21 بوصة والباقة العريضة التي تجعل السيارة افضل على السرعات العالية مع مؤخرة شرسة بفضل المشتت ومخارج العادم الرباعية. وفي الداخل يوجد فرش جلدي وتطريز يدوي رمادي على لوحة القيادة وعجلة قيادة ألكانتارا وكونسول وسطي بتطعيمات سوداء لامعة.

وأخيراً كادينزا Obsidian وتأتي من قبل West Coast Customs كذلك بتعليق منخفض ونوابض رياضية أكثر قوة وعجلات 20 بوصة سوداء وطلاء خارجي أسود معدني وفي الداخل يوجد تطريز على لوحة القيادة وفرش جلدي بني للمقاعد ومدخلات خاصة ونظام صوتي 630 واط .