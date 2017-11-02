استخراج ولاعة من معدة رجل أربعيني

لندن(صدى):

نشرت صحيفة ” ذا صن ” البريطانية، قصة رجل يبلغ من العمر 49 عامًا، عانى لفترة طويلة من أوجاع حادة في المعدة ومن الغثيان المستمر والتقيؤ. وقد أظهرت الفحوصات التي أجريت له، بعد نقله بشكل طارئ إلى المستشفى، وجود ولاعة في أمعائه.

وكشفت الفحوصات التي تعرض لها المريض، أن الغازات السامة التي خرجت من الولاعة تسببت في إصابته بقرحة في المعدة.

وتمكن الأطباء من سحب الولاعة بإجراء عملية بواسطة منظار. وتبين أن الرجل كان يعاني من قلق مرضي يدفعه إلى ابتلاع الأشياء.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحالة تعتبر مشكلة نفسية شائعة في أوساط عدد لا بأس به من الأطفال والأشخاص الراشدين.