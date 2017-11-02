قرقاش : أوراق بن لادن تؤكد دعمه لـ ” الجزيرة “

أبو ظبي(صدى):

قال الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، عبر حسابه الرسمي على تويتر، اليوم الخميس، إن ” أوراق أسامة بن لادن بخط يده تؤكد العديد من الافتراضات، فهو يدعم الجزيرة في تبني الثورات ويعوّل على القرضاوي في ليبيا ويريد الفوضى للبحرين”.

وأضاف ” قرقاش ” ، أن ” كراّس بن لادن بخط يده مهم لمعرفة مواقف التطرف والإرهاب، وتقاطع المواقف مع توجهات الشقيق المرتبك واضح ومقلق، أزمة قطر هي عن التطرف والإرهاب “.

يذكر أن وكالة الاستخبارات المركزية ” سي آي إيه ” ، نشرت أمس الأربعاء، وثائق محفوظة في الأرشيف تعود لأسامة بن لادن، يحتوي على مستندات ومقاطع فيديو ضُبطت أثناء الهجوم الأمريكي عام 2011 في باكستان الذي قُتل خلاله زعيم تنظيم القاعدة. وفي إحدى صفحات مذكراته، يتكلم بن لادن عن تأثره الديني قائلاً: ” لقد كنت ملتزمًا مع جماعة الإخوان المسلمين – الإرهابية – ، على الرغم من مناهجهم المحدودة “.