بالصور| ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد منافسات الجولة الرابعة

نواف السالم(صدى):

انتهت أمس الأربعاء، منافسات الجولة الرابعة بدوري أبطال أوروبا 2018 والتي شهدت سقوط عدة أندية، في حين واصلت الأخرى مسيرة الانتصارات والتعافي من خسائر الجولات الماضية، من أجل تحسين مركزها في ترتيب دوري أبطال أوروبا وحجز بطاقة التأهل للدور الـ 16.

وخسر أمس ريال مدريد أمام توتنهام هوتسبير الإنجليزي 3-1 ليتراجع في ترتيب دوري أبطال أوروبا ، بينما اكتسح مانشستر سيتي نظيرَه نابولي الإيطالي 4-2، وفاز ليفربول على ضيفه ماريبور 3-0.

وجاء ترتيب دوري أبطال أوروبا كما يلي: