مقتل قيادي يمني بارز في ” القاعدة ” بقصف جوي أمريكي

فهمي محمد(صدى):

أفادت مصادر يمنية محلية، اليوم الخميس، مقتل القيادي الميداني في تنظيم القاعدة أحمد مصفر الخضر، في منطقة الفريض شرق مديرية مودية، في قصف جوي لطائرة أمريكية من دون طيار على محافظة أبين جنوبي البلاد. وأسفرت الغارة الجوية عن مقتل الخضر على الفور .

وتأتي الغارة بعد يومين من إعلان قوات الحزام الأمني، التابعة للجيش الوطني، تحرير مدينة المحفد، آخر معاقل تنظيم القاعدة في ” أبين “. وكانت القوات قد أشارت إلى فرار بعض العناصر إلى الجبال المحيطة بالمدينة.