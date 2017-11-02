رونالدو ردًا على هزيمة توتنهام: الحظ عاندنا

ماجد محمد(صدى):

قال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق ريال مدريد، أن نتيجة مباراة فريقه أمام توتنهام لا تعكس ما حدث في الميدان، وخاصة أن الحظ عاند ريال مدريد واستقبل هدفاً من تسلل واضح.

وتابع نجم ريال مدريد، لا أرى أنهم كانوا أفضل منا بالمباراة، لكننا لسنا سعداء بما يحدث بالفترة الأخيرة من نتائج سلبية، على المستوى المحلي والأوروبي.

وواصل رونالدو، الخسارة أمر غير جيد بالنسبة لريال مدريد لأننا معتادون على الفوز، مؤكداً إنها مجرد سلسلة من الحظ السيئ سيتم تغييرها خلال الفترة المقبلة.

وكان ريال مدريد خسر للمرة الأولي في دوري أبطال أوروبا أمام توتنهام أمس، منذ الهزيمة أمام فولفسبورج الألماني في 2016.